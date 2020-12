Een gaslek in de Sloterbeekstraat in Venlo is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.40 uur gedicht. Volgens de veiligheidsregio worden de acht woningen die donderdag werden ontruimd gecontroleerd door de brandweer en Enexis. Daarna wordt de stroom weer aangesloten en kunnen de bewoners terugkeren.