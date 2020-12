Beurzen New York gaan licht hoger kerst vieren

De aandelenbeurzen in New York zijn na een verkorte handelssessie licht hoger geëindigd. Beleggers verwerkten nieuwe onenigheid tussen Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse congres over coronasteun, nadat president Donald Trump hun eerdere akkoord ter waarde van 900 miljoen dollar afwees. Daarnaast bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een historisch akkoord over hun toekomstige handelsrelatie, waarmee een economisch zeer schadelijke brexit werd afgewend.