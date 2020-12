Ziekenhuizen Oost-Nederland: kom niet in groepen bijeen

Ziekenhuizen in Oost-Nederland roepen mensen dringend op met de aanstaande feestdagen niet in groepen bij elkaar te komen. „Niet in families, niet in vriendengroepen en ook niet in de kerken.” Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ Oost) is zeer bezorgd over de toestroom van coronapatiënten naar de ziekenhuizen.