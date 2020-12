Waterschap in Drenthe en Overijssel alert op regen in weekeinde

Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDODelta) houdt de weersituatie zondag nauwlettend in de gaten. Er wordt een nieuw regenfront verwacht en het schap moet nu al alle zeilen bijzetten om de grote hoeveelheid regen van het afgelopen etmaal te verwerken. Het is een jaar geleden dat er zoveel regen viel in het gebied, aldus het schap.