Herstel wereldhandel zet door

Wereldwijd werd in oktober 0,7 procent meer gehandeld in goederen dan in de voorgaande maand. Daarmee zette het herstel na de grote verstoringen in handelsketens door de coronapandemie door. Inmiddels ligt het handelsniveau nog ongeveer 0,7 procent onder dat van eind 2019, meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn maandelijkse wereldhandelsmonitor.