Bruls mist centrale aansturing coronacrisis in Den Haag

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, mist een centrale aansturing van de coronacrisis in Den Haag. Hij vindt het niet goed dat er telkens door verschillende ministeries iets gezegd wordt over maatregelen die genomen zijn of worden. „Het draagvlak voor maatregelen is bij een groot deel van de bevolking het grootst als ze het gevoel hebben dat de overheid met twee voeten op de grond staat, standvastig is en niet met verschillende monden spreekt. Mensen willen crisisbestrijders met een plan en consequent gedrag.”