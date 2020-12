Bijleveld: denk met kerst ook aan militairen in het buitenland

Defensieminister Ank Bijleveld roept op Twitter op om deze kerst „ook eens een momentje” te denken aan de Nederlandse militairen in het buitenland. Daarbij deelt ze een foto waarop Nederlandse militairen te zien zijn die in 1950 kerst vierden in Korea. Nederlandse militairen zijn nu op missie in bijvoorbeeld Afghanistan, Litouwen, Irak en Jordanië.