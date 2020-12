OM gaat in hoger beroep tegen straf van JoeyAK

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de straf van rapper JoeyAK die onlangs tot veertig maanden cel werd veroordeeld voor een gewelddadige ontvoering van een moeder en haar twee kinderen tijdens de jaarwisseling. Het OM had zestig maanden (vijf jaar) tegen de hoofdverdachte in de ontvoeringszaak geëist.