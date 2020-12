China legt vliegverkeer met Verenigd Koninkrijk stil om mutatie

China legt het vliegverkeer met het Verenigd Koninkrijk volledig stil. De Chinese autoriteiten hebben daartoe besloten, omdat in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe variant van het coronavirus rondgaat. Die is volgens Britse wetenschappers waarschijnlijk een stuk besmettelijker dan eerdere mutaties. In beide richtingen zijn tot nader order geen vluchten toegestaan.