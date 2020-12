Leger des Heils deelt kerstdiners uit aan dak- en thuislozen in Amsterdam

Een kerstdiner in de Amsterdamse Koepelkerk voor honderden kwetsbare mensen: het is al jaren traditie bij het Leger des Heils. Deze keer zet corona een streep door de gezamenlijke maaltijd met muziek en zang. „We bezorgen nu 2000 driegangendiners bij mensen thuis, in opvanglocaties of –hoe schrijnend ook– op straat.”