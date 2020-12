Europese beurzen wachten op brexitdeal

De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine winsten zien. Het aanstaande akkoord over een Brits-Europees handelsverdrag voor na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgde voor enige opluchting bij beleggers. Vanwege kerstavond zijn de financiële markten in Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen en Madrid slechts een halve dag open.