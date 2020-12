Meer klachten over overlast door bestelbusjes

Nu winkels vanwege de coronamaatregelen dicht zijn, rijden in veel straten meer bestelwagens. EenVandaag meldt dat Veilig Verkeer Nederland dit jaar al meer dan 1350 meldingen kreeg van overlast door bestelwagens, een recordaantal. „De koeriersdiensten staan, zeker nu, onder enorme druk. Dat zet aan tot gevaarlijk rijgedrag. Zeker in de woonwijken waar kinderen spelen moeten we dat echt niet willen.”