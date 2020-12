‘Laagste aantal inbraken in tien jaar tijd door thuiswerken’

Door de coronamaatregelen werken veel mensen thuis en dat leidt ertoe dat er veel minder inbraken worden gemeld. Volgens de InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis is er dit jaar tot nu toe ruim 28.113 keer ingebroken, een laagterecord. Voor het hele jaar komt het aantal waarschijnlijk op 30.000 uit, dat is 22 procent minder dan vorig jaar en sowieso het laagste aantal in zeker tien jaar tijd, zegt Interpolis.