Lastminuteboeker redt kerstperiode voor vakantieparken

Een fikse toename van het aantal lastminuteboekingen uit Nederland redt de kerstperiode van vakantieparken. Waar ze normaal gesproken al maanden van tevoren zijn volgeboekt voor de feestdagen, staan veel bungalows door de lockdownmaatregelen nu nog leeg. Duitse of Belgische gasten blijven thuis of in eigen land. Doordat Nederlanders op het laatste moment weg proberen te komen uit de lockdownsferen thuis, blijft het aantal gasten voor ketens als Roompot of Center Parcs nog enigszins op peil