Nikkei sluit hoger, Alibaba onderuit in Hongkong

De Japanse aandelenbeurs is donderdag met een kleine winst geëindigd. De hoop op een brexitdeal in Europa en de verwachting dat de economie verder zal herstellen door de uitrol van de coronavaccins zorgden voor optimisme bij beleggers. In Hongkong ging Alibaba onderuit na berichten dat de Chinese mededingingsautoriteit gaat onderzoeken of het Chinese webwinkelconcern misbruik maakt van zijn sterke marktpositie.