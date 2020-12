‘Consumptie door lockdown kwart lager dan normaal’

Door de lockdown geven we veel minder uit dan normaal. In de week voor de kerst, die samenvalt met de eerste week van de lockdown, hebben we een kwart minder besteed dan normaal, meldt het Economisch Bureau van ABN AMRO. Vooral aan zaken als entertainment en reizen wordt logischerwijs minder uitgegeven, maar ook bestedingen aan kleding en juwelen lopen terug nu we niet naar een restaurant kunnen en maar mondjesmaat met familie kunnen afspreken.