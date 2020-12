Inzameling vuurwerk start in Amsterdam, na Rotterdam en Utrecht

In Amsterdam kan donderdag en zondag op verschillende plekken in de stad vuurwerk ingeleverd worden. In Rotterdam is het voor de derde en laatste dag mogelijk straffeloos van vuurwerk af te komen dat dit jaar niet afgestoken mag worden. Utrecht startte de actie woensdag en zamelt donderdag voor de tweede en laatste dag in. Vanaf maandag begint de inzameling in Den Haag.