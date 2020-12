Premier Curaçao tevreden met het gelijk over financiën

Minister-president Eugene Rhuggenaath is tevreden dat de Raad van State de regering van Curaçao gelijk heeft gegeven in haar bezwaar tegen het financieel ingrijpen door Nederland in 2019. De uitspraak van de Raad werd onlangs openbaargemaakt. De Rijksministerraad legde Curaçao in 2019 een zogenoemde financiële aanwijzing op omdat Curaçao zich niet aan de begrotingsregels zou hebben gehouden. Curaçao maakte daarop bezwaar.