Kans groot op totale lockdown in Suriname komende week

De kans dat volgende week in Suriname een totale lockdown wordt afgekondigd is groot, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Het lukt de Surinaamse autoriteiten nog niet de stijging van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Als de situatie de komende dagen niet verbetert, zijn ingrijpende maatregelen nodig, zei Ramadhin woensdagavond tijdens een spoedpersconferentie in Paramaribo.