Rechter: opzeggen bankrekening ‘onbedoelde Amerikaan’ mag

De Volksbank mag de bankrekeningen van een ‘onbedoelde Amerikaan’ opzeggen, aangezien de klant in kwestie geen Amerikaans identificatienummer aan de bank kon verstrekken. Volgens de kortgedingrechter in Utrecht is de actie van de bank terecht omdat bekend is dat de klant weigert belastingaangifte te doen in de Verenigde Staten. Daardoor zou er een risico op belastingontduiking bestaan.