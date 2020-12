De politie heeft in een vrachtwagentrailer aan de Jac Jansenweg in het Brabantse Hoogerheide woensdagmiddag bijna honderd jerrycans en grote vaten met drugsafval gevonden. Er is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om het afval af te voeren. Volgens de politie zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.