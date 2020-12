Ziekenhuis St Jansdal krijgt financiële compensatie om corona

Ziekenhuis St Jansdal, dat locaties heeft in Harderwijk en Lelystad, krijgt financiële compensatie van de zorgverzekeraars. Het ziekenhuis zette in heel 2020 een veel lager dan verwachte omzet in de boeken door de coronacrisis. Door de afspraken met de zorgverzekeraars zal het resultaat weer positief zijn.