Peiling: CDA krijgt meer zetels door Hoekstra, VVD blijft gelijk

Het CDA is in een peiling van Kantar met drie zetels gestegen ten opzichte van zes weken geleden. Volgens de opiniepeiler is de stijging te danken aan de leiderschapswissel binnen de partij. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) maakte bijna twee weken geleden bekend Hugo de Jonge te vervangen als CDA-lijsttrekker.