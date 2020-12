Hogere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. Beleggers op Wall Street verwerken de weigering van president Donald Trump om zijn handtekening te zetten onder het coronasteunpakket dat door het Congres is goedgekeurd. Daarnaast zijn er cijfers over onder meer de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten.