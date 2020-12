OM eist zes jaar celstraf voor plaatsen vuurwerkbom in Urk

De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen de 29-jarige Urker Harm-Hendrik S. voor het veroorzaken van een explosie in een gezinswoning in Urk. De gezinsleden zijn in november vorig jaar door het oog van de naald gekropen en moesten over het puin stappen om buiten te komen, zei de officier woensdag in de rechtbank in Lelystad. Ze sprak van een aanslag op het gezin.