Verwacht heil niet van vaccin maar van God

De komende weken zal telkens hetzelfde liedje klinken: de vaccins zijn er, ze werken en ze zijn veilig. „Het vaccineren kan beginnen”, meldt de overheid in een advertentiecampagne in alle media, ook in deze krant. Maandag liet de toekomstig president van de VS, Joe Biden, zich voor het oog van alle Amerikanen in de bovenarm prikken; vorige week vrijdag was vicepresident Mike Pence hem voorgegaan.