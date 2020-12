Zwitserland ‘jaagt’ op Britse toeristen

Zwitserland zit in zijn maag met Britse skitoeristen. Meer dan 10.000 Britten zijn afgelopen week alleen al per vliegtuig in het land gearriveerd. Veel van hen willen gebruikmaken van de skimogelijkheden die het land biedt in tegenstelling tot de andere Alpenlanden waar de pistes wegens het coronavirus gesloten zijn voor toeristen.