Zodra op zondag 21 december bekend wordt dat er een mutatie van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk ontdekt is, gooien diverse landen hun grenzen dicht voor verkeer vanuit Groot-Brittannië. Nederland verbiedt als een van de eerste landen Brits luchtverkeer. Niet lang daarna sluiten steeds meer landen hun grenzen met de Britten. In Dover worden alvast voorbereidingen getroffen voor de verwachte files. beeld AFP, Adrian Dennis.