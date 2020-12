Vissersregio’s: stem niet in met brexitdeal die visserij bedreigt

Nederlandse vissersregio’s kijken met grote bezorgdheid naar de zich voortslepende brexitonderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De gesprekken blijven steken op onenigheid over visquota in Britse wateren, waardoor wordt gevreesd voor te grote concessies door EU-onderhandelaars. Provincies en gemeenten met grote vissersgemeenschappen, verenigd in het Bestuurlijk Platform Visserij, vragen het kabinet daarom om niet in te stemmen met een handelsverdrag dat de toekomst van de Nederlandse visserij bedreigt.