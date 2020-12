KLM bereidt hervatting passagiersvervoer Groot-Brittannië voor

Luchtvaartmaatschappij KLM denkt in de loop van de middag de eerste passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk te kunnen vervoeren onder de nieuwe regels. Die reizigers moeten dan een negatieve coronatest kunnen overleggen en een bewijs wanneer ze die test hebben afgelegd. De test mag bij binnenkomst in Nederland maximaal 72 uur oud zijn. KLM is momenteel nog voorbereidingen aan het treffen op alle Britse luchthavens waar het bedrijf naartoe vliegt.