’Risico’s aardbevingen in Drents gaswinningsplan niet duidelijk’

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hebben in hun plan voor gaswinning uit elf kleine velden in en rond Drenthe onvoldoende in kaart gebracht wat het risico op aardbevingen is. De minister heeft vier maanden de tijd om het onderzoek aan te passen of over te doen, oordeelde de Raad van State woensdag.