Artsen infectieziektebestrijding komen met corona-kerstboodschap

Artsen gespecialiseerd in infectieziektebestrijding zijn zo bezorgd over verdere verspreiding van het coronavirus, speciaal tijdens de feestdagen, dat ze alle Nederlanders in een kerstboodschap oproepen de coronaregels toch vooral serieus te nemen. Ze wijzen op het ontvangen van maximaal twee mensen per dag en met kerst hooguit drie. Ook geven de artsen, verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB), nog extra tips.