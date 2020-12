Verdachte ontkent aanslag op Urker gezin met vuurwerkbom

De 29-jarige Urker Harm-Hendrik S. die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie in een woning in Urk ontkent dat hij betrokken was bij de aanslag op het Urker gezin. S. verklaarde woensdag in de rechtbank in Lelystad dat hij de jongere medeverdachte Bert van H. alleen naar de woning had gereden zonder te weten dat die een vuurwerkbom bij zich had.