Grote grazers door komst wolven feller tegen honden

Grote grazers die vrij rondlopen in natuurgebieden kunnen door de komst van wolven feller en agressiever reageren op loslopende honden. De kuddes moeten nog wennen aan nachtelijke bezoeken van het roofdier en zijn daardoor op dit moment erg onrustig. Een koe of een paard ziet geen verschil tussen een wolf en een hond en zal sneller bijten of trappen, waarschuwt Ark Natuurontwikkeling. Ark beheert veel loslopende kuddes in Nederland.