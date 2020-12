Ggz slaat alarm over toename crises bij jeugd

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) ziet een „forse” stijging van het aantal crisismeldingen bij de eigen jeugdinstellingen, vooral in de Randstad, West-Brabant en het oosten van het land. Het gaat om kwetsbare kinderen in een acute crisis, zoals een ernstige depressie, acuut suïciderisico of een acute eetstoornis die dwangvoeding noodzakelijk maakt. De Nederlandse ggz roept de politiek op om „snel in te grijpen”.