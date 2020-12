Flinke toename aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is flink gestegen ten opzichte van de vorige dag. Daarnaast is er sprake van opnieuw een recordaantal coronadoden in een etmaal. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde woensdagochtend 24.740 nieuwe besmettingen in de laatste 24 uur.