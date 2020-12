Haven Dover weer open, dagen nodig voor normale verkeersstroom

De haven van de Britse kustplaats Dover gaat weer open voor vrachtwagens die de oversteek willen maken naar Frankrijk. De haven heeft dat dinsdagavond laat gemeld nadat vlak daarvoor bekend werd dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een akkoord hebben bereikt over het grensverkeer. Het duurt waarschijnlijk nog dagen voordat het vrachtverkeer in de regio weer is genormaliseerd.