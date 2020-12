Nieuwe virusvariant drukt optimisme op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld de handel uitgegaan. Opluchting rond een akkoord tussen Democraten en Republikeinen over een nieuw coronasteunpakket moest steeds meer wijken voor zorgen om een nieuwe variant van het coronavirus. Die mutatie, die in het Verenigd Koninkrijk al voet aan de grond heeft gekregen, verspreidt zich mogelijk veel sneller. Nog meer economisch schadelijke maatregelen liggen daardoor op de loer.