BOinK: 30.000 euro compensatie toeslagen hele goede stap

Dat iedere gedupeerde van de toeslagenaffaire rond de kinderopvang in de komende vier maanden 30.000 euro krijgt ter compensatie is „een hele goede stap”, zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) in een reactie. „Hiermee lijkt een slag geslagen te worden.”