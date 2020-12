Asielzoekersgezin in vreemdelingendetentie, maar toch niet uitgezet

Van het ene op het andere moment belandden ze in vreemdelingendetentie in Kamp Zeist. Daar wisselden momenten van angst en vertrouwen elkaar af voor drie Iraanse bekeerlingen en een Afghaans asielzoekersgezin waarvan de vader en enkele kinderen in Nederland zijn gedoopt. Gedwongen uitzetting naar het land van herkomst leek in december 2019 dichtbij, maar werd op het laatste moment afgeblazen. Hoe beleefden ze hun tijd in gevangenschap? En waar wonen ze nu?