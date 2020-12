Fransen en andere EU-burgers in Groot-Brittannië mogen vanaf woensdag naar Frankrijk reizen, maar alleen met een negatieve coronatest. De Franse premier Castex kondigde dinsdag aan dat de grens weer opengaat voor die burgers. De toegang naar Frankrijk was enkele dagen geblokkeerd uit vrees voor de verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus, die vooral in Engeland voorkomt.