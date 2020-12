Van Huffelen: iedere ouder 30.000 euro compensatie toeslagen

Iedere gedupeerde van de toeslagenaffaire rond de kinderopvang krijgt in de komende vier maanden 30.000 euro ter compensatie, zegt staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen. Tijdens een overleg in het Catshuis is besloten dat alle getroffen ouders recht hebben op dezelfde compensatieregeling, aldus de bewindsvrouw. Ouders die recht hebben op meer, komen daarvoor ook nog in aanmerking.