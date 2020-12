Europese beurzen tonen herstel na zware verliezen

De aandelenbeurzen in Europa zijn dinsdag voor een groot deel hersteld van de klappen op maandag, toen angst voor een nieuwe variant van het coronavirus een verkoopgolf veroorzaakte. Een gemuteerde versie van het virus, die in het Verenigd Koninkrijk werd vastgesteld, kan zich mogelijk veel sneller verspreiden. Verder blijft de blik gericht op de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Britten over een nieuw handelsverdrag.