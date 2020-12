Vragen bij BKR over betalingsproblemen en lenen tijdens crisis

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) krijgt veel vragen van mensen over betalingsproblemen en lenen in coronatijd. Volgens BKR vragen steeds meer mensen zich af wat de gevolgen zijn van de pandemie voor hun BKR-registratie en de mogelijkheid om een nieuwe lening af te sluiten. Het bureau beheert gegevens over leningen en betalingsachterstanden in Nederland. Aan de hand van die gegevens kunnen kredietverstrekkers bepalen of ze iemand een lening verstrekken.