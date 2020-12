Diverse ziekenhuizen benadrukken dat veel zorg wél doorgaat

Meerdere ziekenhuizen benadrukken dat de reguliere zorg bij hen zoveel mogelijk doorgaat in de komende weken. Minister van Medische Zorg Tamara van Ark maakte dinsdag bekend dat alle „niet-kritieke”, planbare zorg in de Nederlandse ziekenhuizen wordt stilgelegd. Ze was daarover geïnformeerd door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Diverse ziekenhuizen nuanceren het bericht echter. Ze roepen tevens patiënten op niet zelf contact op te nemen over hun afspraak.