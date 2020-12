Hoe vrede en angst kunnen samengaan

Met Kerst hebben we het graag over vrede op aarde en dan is het moeilijk voor te stellen dat er mensen zijn voor wie vrede een bron van zorg is. In Israël wachten meer dan 6000 Sudanese vluchtelingen ongerust af wat de recent gesloten vrede tussen Jeruzalem en Khartoem hen gaat brengen. De angst is: terugkeer naar Sudan, waar hen een onzekere toekomst wacht. Ze zijn gevlucht uit Sudanese conflictgebieden als Darfur en het Nubagebergte, waar de toestand nog altijd niet stabiel is.