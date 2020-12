„Kabinet wil snelle en ruimhartige compensatie toeslagenaffaire”

Het kabinetsberaad over de toeslagenaffaire in het Catshuis is vooral gericht op een veel snellere compensatie voor de gedupeerde ouders, ook als dat betekent dat sommige mensen meer krijgen dan eigenlijk zou moeten. Dat bevestigen ingewijden na een bericht van de NOS. De omvang en uitvoerbaarheid van zo’n ruimhartige regeling zijn nog wel onderwerp van gesprek.