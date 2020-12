Overheid maakte reclame met Lelystad Airport Krant

De Lelystad Airport Krant, die in augustus van dit jaar bij inwoners van Flevoland op de mat viel, was reclame van de overheid. De krant was een openbare aanprijzing van toekomstige diensten van „het nieuwe vakantievliegveld van Nederland” en van het denkbeeld dat de komst van Lelystad Airport wenselijk is. Dat is geen „louter feitelijke informatie van de overheid over de komst van het vliegveld” en dat had voor de lezers duidelijk moeten zijn, oordeelt de Reclame Code Commissie.