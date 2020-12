Op doek van De Hooch opgedoken figuur plaatst museum voor dilemma

Bij de restauratie van een schilderij van Pieter de Hooch, Een binnenplaats met een rokende man en een drinkende vrouw uit 1658-60, is de afbeelding van een man tevoorschijn gekomen. Dat meldt museum Mauritshuis in Den Haag. Het Mauritshuis heeft de man inmiddels deels zichtbaar gemaakt en gaat zich nu op de kwestie storten of dat zo moet blijven of niet.