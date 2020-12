Vrijspraak voor medeverdachte van dubbele doodslag Hellevoetsluis

Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag een medeverdachte vrijgesproken in de zaak van het doodschieten van twee jonge mannen in Hellevoetsluis, op tweede kerstdag 2016. De slachtoffers waren Faichal Rimon (22) en zijn 29-jarige oom Shurandly Rimon. Zij waren samen kerst aan het vieren. Op straat werden ze van zeer dichtbij door meerdere kogels geraakt. Ze stierven kort daarna in het ziekenhuis.